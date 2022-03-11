Türkiye Gazetesi

Adıyaman-Çelikhan karayolu Ormaniçi köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi. Süleyman Sert yönetimindeki minibüs yeni yağan kar ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

9 ÖĞRENCİ YARALANDI

Taşımalı eğitim öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada minibüs sürücüsü ile 9 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, ambulanslar ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan öğrencilerin ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Konya'daki feci kaza karı kocayı ayırdı Konya’nın Hadim ilçesinde meydana gelen kazada otomobil dereye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti, yanında bulunan karısı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.