Türkiye Gazetesi

Konya'da günlerdir haber alınamayan yabancı uyrukluFayzullah Fadai, evinde ölü olarak bulundu. Olayın failleri henüz bulunamazken, polis Fadai'nin arkadaşlarının da ifadelerine başvurdu.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sır ölüm, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 35 yaşındaki Fayzullah Fadai'den haber alamayan arkadaşları akşam saatlerinde Fayzullah Fadai'nin bulunduğu eve giderek kapıyı çaldılar. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri savcılık kararı ile kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan incelemede Fayzullah Fadai vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu

CANSIZ BEDENİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fayzullah Fadai'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Fadai'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, eve gelen Fayzullah Fadai'nin arkadaşları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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