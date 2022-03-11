Türkiye Gazetesi

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde meydana gelen olayda 31 yaşındaki Hacer ve 34 yaşındaki Osman Biçen çifti gece 3 çocuğuyla birlikte salonda uyudu. Sabaha karşı 3 yaşındaki çocuk Muhammet Ali Biçen içerisinin duman olduğunu görünce annesinin yanına gidip onu uyandırdı. Hacer Biçen uyandığı zaman içerisinin duman dolduğunu gördü. Eşini uyandıran Hacer Biçer ile Osman Biçen kalkıp salonun kapısını açtığında diğer bütün odaların yandığını gördü.

EVDEKİ HER ŞEY YANDI

Baba Biçen ve anne çocukları aşağıya indirip yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayıp dumandan da etkilenince evden ayrıldı. Bütün ev itfaiye ekipleri gelene kadar yandı. Evin yanması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ev yanarken patlamaların olduğu görüldü. Evde kıyafetlere varana kadar her şey yanınca Biçen ailesi komşularına sığındı.

AİLEYİ 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARDI

Anne Biçen, sabahleyin küçük oğlunun kendisini uyandırdığını, onun sayesinde ölmekten kurtulduklarını belirterek, “Salonun kapısını açtığımızda evin yandığını gördük. Bütün ev tamamen yandı. Biz söndürmeye çalıştık ancak başaramadık. Bütün mal varlığım yandı ancak çocuklarım kurtuldu ya o bana yeter” dedi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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