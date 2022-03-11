Türkiye Gazetesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilenler polisi hayrete düşürdü. Operasyonda bir şüphelinin el yapımı silahı ve bunun üretiminde kullandığı malzemeler bulundu. Polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası olan 6 şahıs için 14 ayrı noktaya operasyon düzenledi.

Hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, tehdit, hakaret ve askeri ceza kanuna muhalefet suçlarından aranan şahıslar yakalanmarak gözlatına alındı ve ekipler tarafından evlerine arama yapıldı.

POLİSLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise kaynakçı ustası A.A.'nın evinde ele geçirilen silah, polisleri bile şaşkına çevirdi. Zanlının, su borusu, serum lastiği, vida, zincir, sibop ve çivi kullanarak ürettiği el yapımı tabanca ile bu tabancada kullanılması için yine özel üretilen 5 fişeğe el konuldu.

Mersin'de gözaltına alınan bir şahsın evinde yapılan aramada kendi ürettiği silah ve yapımında kullandığı malzemeler ele geçirildi.

TEK TEK ANLATTI

Tarsus'ta oturduğunu ve kaynakçı ustası olduğunu söyleyen zanlı, emniyetteki ifadesinde silahı kendisinin yaptığını belirterek, tabancayı yaparken kullandığı malzemeleri anlattı.

UYUŞTURUCU MADDE DE ELE GEÇİRİLDİ

10 gram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında el yapımı tabancayı üreten A.A.'nın da bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, bir kişi serbest bırakıldı.

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