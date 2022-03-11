Türkiye Gazetesi

Çan’da kar yağışı devam ederken Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 çocuk, karla kaplanan mezar taşlarını temizledi. Belediyenin güvenlik kameralarına yansıyan o anları Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “İlçemizde kar yağışı devam ederken, Belediyemizin güvenlik kameralarına takılan bu sıcacık görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim.

ŞEHİT MEZARLIĞINDA DUYGULANDIRAN KARE

“Çan Belediyesi Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 evladımız, mezar taşları üzerindeki karları temizlemek için epey çaba saffetmişler ve sonrasında bizleri duygulandıran bu harika görüntülerle karşılaşmış olduk. Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini kutluyor, en kısa zamanda bu evlatlarımızın kim olduklarını belirleyerek belediyemizde ağırlamak istiyoruz” ifadelerine yer vererek paylaştı.

Şanlıurfa'dan bir şehit haberi daha geldi Şanlıurfa'da bugün öğlen saatlerinde yaşanan olayda silah kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettikleri aracı takibe alan polisler açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Olayda bir polis memuru şehit olmuş komiser yardımcısı ise yaralanmıştı, acı haber az önce geldi. Yaralı komiser de şehit oldu.