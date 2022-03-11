Türkiye Gazetesi

Bolu'da anne ve oğul arasında yaşanan kavga mahkemede bitti. İddiaya göre oğul C.C mont almak istediği için annesinden para istedi. Anne B.C ise para vermeyince oğlu sinirlenerek annesine şişe fıtrlattı. İkili arasındaki tartışma mahkemeye taşınınca, mahkeme şişeyi 'silah' olarak saydı.

Oğul C.C, annesine şişe fırlatıp, elindeki parayı zorla aldı. B.C ise savcılığa giderek oğlundan şikayetçi oldu. C.C hakkında "konutta yağma", "üst soya karşı silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlamalarıyla dava açıldı.

'MONT İÇİN PARA İSTEDİM'

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Cüneyt Canayakın, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmada söz hakkı verilen C.C, annesinden şikayetçi olduğunu belirterek, "Hava çok soğuktu ve mont almak için annemden para istedim. Para vermeyerek bana ters laflar etti. Ben de kafasına doğru şişe attım ama isabet etmedi. Küfür ve hakaret ettiğim doğru ama malına zarar verip yağmada bulunmadım" dedi.

'TEDAVİ GÖRMESİNİ İSTİYORUM, ŞİKAYETÇİYİM'

Oğlunun şizofreni hastası olduğunu söyleyen anne B.C. "Bana hakaretler edip, kafama şişe fırlattı. İş yerimdeki mallara da zarar verdi. Küfür ve hakaretlerde bulundu. Onun tedavi görmesini istiyorum. Bu yüzden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

MAHKEME ŞİŞEYİ 'SİLAH' SAYDI

Mahkeme heyeti, sanığın annesine attığı şişeyi "silah" kabul ederek C.C ,hakkında "konutta yağmaya teşebbüs","üst soya karşı silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Nafakayı haram etti, mahkeme affetmedi: Eski kocaya tazminat cezası Eski eşine nafaka gönderirken dekonta 'haram olsun', 'helal etmediğim nafaka' gibi ifadeler yazan öğretmen, eski karısına 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.

Yaya geçinde halk otobüsü çarpmıştı: Mahkemeden şoke eden karar Antalya’da okul çıkışı yaya geçinde halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eren Arıcan davasında halk otobüsü şoförünün 3 yıl 4 ay ceza alması acılı aileyi şoke etti. Baba Barış Arıcan, “3 yıl gibi komik bir rakamla yargıladılar. Bu avukatlarımızın söylediğine göre bir nevi serbest kalıyor” dedi.

Mahkemeden emsal nitelikte karar: Eşine gönderdiği soğuk su boşanma sebebi sayıldı İstanbul'da yaşayan bir çift anlaşmazlık nedeniyle boşanma kararı alarak mahkemeye gitti. Ardından, koca bakkal çırağıyla karısına soğuk su gönderdi. 'Üstüne bir bardak su iç' anlamına gelen bu eylemi mahkeme kocanın ağır kusurlu olduğunu kaydederek maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.