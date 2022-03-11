Türkiye Gazetesi

Mart ayının ilk haftaları kış mevsimini aratmadı, İstanbul Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle beyaza büründü. Zaman zaman etkisini dolu ve tipi olarak hissettiren yağış kent genelinde aralıklarla sürüyor. Uzmanlar, özellikle hafta sonu için kritik uyarılarda bulunarak şu ana kadar görülen yağışların, önümüzdeki bir iki günde şiddetini daha da artırarak etkili olacağını belirttiler.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

AKOM Meteoroloji Mühendisi Cihat Er, İstanbulluları özellikle Cumartesi günü etkili olacak kar yağışları konusunda uyardı. Yağışların şu anda boğaz çevresinde aralıklı, hafif sayılabilecek yağış geçişleri ile devam ettiğini ve sonrasında mola vereceğini belirten Er, "Yağışlar akşam saatlerinde yeniden etkisini artırıyor. Yağış, gün içerisinde molalarla bu şekilde devam ediyor. Fakat yarın günün ilk saatlerinde yağış, etkisini yeniden arttırıyor. Özellikle önümüzdeki 4-5 gün boyunca uyarılarını yaptığımız yağışın en yoğun olduğu gün, yarın, cumartesi günü olacak" dedi.

"PAZARTESİDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK"

"Bu zamana kadar aldığımız yağışlara benzer şekilde, yarın da, sabah ilk saatlerden itibaren gün boyunca kuvvetli, yer yer yoğun yağış geçişleri alacağız" diyen Er, şu uyarılarda bulundu:

"Yağışlar, cumartesi günü bugünden çok daha etkili. Önümüzdeki saatlerde molalı yağış geçişleri devam ediyor, soğuk ve yağışlı hava bölgemizi terk etmiş değil. Ama özellikle yarın görülecek yağışlar, etkili yoğun kar yağışı geçişleri, şu ana kadar gördüğümüz kadarkinden çok daha etkili olacak. Yağışın pazartesiden sonra bölgemiz üzerindeki etkisini kaybedeceğini söyleyebiliriz, modeller şu anda bu şekilde gösteriyor.

BİR UYARI DA İMAMOĞLU'NDAN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde etkisini hissettiren yağışlar nedeniyle İstanbullulara uyarılarda bulundu. Yağışların özellikle Cumartesi günü artacağını belirten İmamoğlu, "Cumartesi günü yarın kar yağışı unsurunda belki de en yoğun gün olacak. Gerçekten çok yoğun bir kar yağışı beklenmekte. Çok zaruri zorunlu olmadığı sürece lütfen vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar" dedi.

İstanbul trafiği ile ilgili bilgi veren İmamoğlu, "Tahminler aslında tam da ifade edildiği biçimde yaşanıyor. Açıkçası bölgesel ani bastıran kar yağışıyla bir anda bir yığılma yaşanıyor. Basın ekspres yolu, Tem bağlantısı ve yine kuzeye doğru devam eden hatta kar yoğunlaştı sabah. Dönem dönem hafifleme olsa da ani bastıran bir kar yağışıyla bir anda hiçbir şey yok dediğiniz yolda kar yığınları oluyor. Vatandaşlarımızın iş birliği bizim şu andaki en kritik konumuz. Çok zaruri zorunlu olmadığı sürece lütfen vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar" dedi.

"Aslında Cumartesi günü yarın kar yağışı unsurunda belki de en yoğun gün olacak. Gerçekten çok yoğun bir kar yağışı beklenmekte" diyen İmamoğlu, "Zaten hafta sonuna girmiş oluyoruz, bu konuda daha tedbirli ve rahat olacağını düşünüyorum vatandaşlarımızın. Yoğun bir tuzlamanın hem kurumumuz tarafından hem de diğer kurumlar tarafından devam ettiğini, 3 gün içerisinde 30 bin tonun üzerinde tuz kullanıldığını buradan ifade edelim. Bu verdiğim sayı sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kullanılan sayı diğer kurum ve kuruluşlarında kullandıkları ayrı" diye konuştu.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan vatandaşlara uyarı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşlara "Cumartesi günü, bu 4, 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin ve evinizde kalın. Araç kullanmayın, toplu taşıma kullanın" uyarısında bulundu.