Türkiye Gazetesi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, 6 Mart'ta İstanbul Caddesi'nde yürürken önüne sokak köpeği çıktı. Korkuya kapılan genç kız, panikle yola atladı. Bu esnada otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Rabia, hastaneye kaldırıldı. Beş gündür yoğun bakımda tedavi gören üniversiteliden acı haber geldi. 20 yaşındaki Rabia, doktorların bütün çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

Aslen Denizlili olan Rabia’nın ailesinin Muğla'nın Milas ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

Köpekten kaçan Rabia’yı otomobil ezdi: Durumu ağır Isparta'da sokak köpeğinden kaçmak isterken otomobilin altında kalan üniversite öğrencisi kız ağır yaralandı.

Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Pelin'den kahreden haber Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra Pelin Pınar'dan üzücü bir haber geldi. Küçük kızın, ezilen bacağı kesildi.

Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük kız yaşam mücadelesi veriyor Antalya'da kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken yoldan geçen kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra, yoğun bakımda ve sağ bacağı yok denecek durumda.