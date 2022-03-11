Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere yüzde 44'lük zam teklifinde bulundu. Bu talep, EGO Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.

Oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı. Yeni fiyat tarifesi, 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.

Mansur Yavaş özür diledi Ankara'da kar nedeniyle gün içinde aksayan trafik ve gelen şikayetlerin ardından Mansur Yavaş özür mesajı yayınladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ihlalleri önlemek için karantinadaki hastaların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılması talebinde bulunan Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Mansur Yavaş: Şirketlerin tasfiyesi için talimat verdim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdiğini, yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiyelerin gerçekleşeceğini söyledi.