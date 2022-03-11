Bayburt-Erzurum kara yolu çığ düştü, yol ulaşıma kapandı. Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi. Çığın ardından kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kara Yolları 121. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.
Erciyes'te çığ düştü, BM üyesi diplomat öldü
Erciyes Dağı'nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düştü. 3 turist korku dolu anlara şahit olurken 1'i karlar altında kaldı. Son anda kurtulan arkadaşlarının ihbarı üzerine aranan şahsın cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi olarak görev yapan diplomat olduğu öğrenildi.
Ocak görünümlü Mart ayı... Kar kalınlığı 10 metreyi geçti, karayoluna çığ düştü Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.