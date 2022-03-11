Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. 25 yolcusu olan otobüs karlı yolda 500 metre kaydıktan sonra bir kamyonete çarparak durabildi. Kazada kimsenin yaralanmaması ise sevindirdi. Korkutan kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana geldi.



Yolcu otobüsü İzmit’ten Zonguldak’a doğru yola çıktı. M.A. yönetimindeki 42 KG 036 plakalı yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle 500 metre kaydı. Kontrolden çıkan otobüs 74 AY 165 plakalı kamyonetle çarpıştı. Büyük bir faciadan dönülen kazada yolcular büyük panik yaşadı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken yolcu otobüsünde maddi hasar meydan geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yolcular başka otobüsle Zonguldak’a taşındı.

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Sivas-Malatya sınırında yolcu otobüsü yoldan çıktı: 20 yaralı Sivas-Malatya sınırında yolcu otobüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkan otobüsteki 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevre illere kaldırıldı.