Manavgat'ta mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı mühalaesi ile söndürüldü. Hatipler Yenimahalle mevkisinde Mehmet Akif Gök'e ait atölyenin talaş bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile boyahane ve diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişiye, ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'da mobilya atölyesi yandı, 3 kişi hastanelik oldu
11.03.2022 - 23:19 | Son Güncelleme: 11.03.2022 - 23:31
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Manavgat'ta mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı mühalaesi ile söndürüldü. Hatipler Yenimahalle mevkisinde Mehmet Akif Gök'e ait atölyenin talaş bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Etiketler : antalya,yangın,haberler,
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