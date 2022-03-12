Türkiye Gazetesi

Bursa'da buz pistine dönen yolda 11 araç kayarak birbirine girdi. Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan ana yol 1 saat boyunca trafiğe kapanırken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu Caddesi Yüksek İhtisas Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle buz tutan bat-çık girişinde bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden başka bir otomobile arkadan çarptı.



Kaza nedeniyle kapanan yolda arkalarından seyreden 9 araç ise buz yüzünden kayarak birbirlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlıkçılar tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



11 aracın karıştığı zincirleme kazada yol trafiğe yaklaşık 1 saat kapandı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.



Nevşehir'de tır minibüsle çarpıştı, 1 kişi öldü çok sayıda çocuk yaralandı Nevşehir'de meydana gelen feci kazada karlı yolda tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.



Konya'daki feci kaza karı kocayı ayırdı Konya’nın Hadim ilçesinde meydana gelen kazada otomobil dereye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti, yanında bulunan karısı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.