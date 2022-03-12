Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık bir hafta önce duyurduğu kar yağışı, Çarşamba günü yurda giriş yaptı. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar, yerini kara bıraktı. Meteoroloji, İstanbul için kritik bir uyarıda bulundu. Son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da artırması ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN UYARILAR PEŞ PEŞE

İstanbul'da 12 Mart Cumartesi (bugün) beklenen yoğun kar yağışı ile ilgili uyarılar peş peşe geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İstanbul'da bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Cumartesi günü, kar yağışının en yoğun olacağı gün olacak" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.

12 MART 2022 HAVA DURUMU

Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu, Hatay, Ankara, Eskişehir, Karaman, Niğde'nin güneyi, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Bugün doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 1 bölge 3 ile kuvvetli kar ve fırtına uyarısı Meteoroloji, İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar yağışı, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul'da hafta sonu kar var mı? Uyarılar peş peşe geldi Meteoroloji günlerdir uyarıyordu, beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. Kentin neredeyse bütün ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı, okullar ve kamu kuruluşları tatil edildi. Meteoroloji uzmanları ise yoğun kar yağışının hafta sonu da süreceğini belirterek özellikle Cumartesi günü için kritik uyarılarda bulundular.