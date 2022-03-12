Türkiye Gazetesi

İstanbul’da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kuzey Marmara Otoyolu’nda dün sabah saat 07.49’da Başakşehir istikametine doğru seyir halinde olan servis aracı, kontrolden çıkan İlhan Karahan (37) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç savrulurken, servisin içinde olan vatandaşların ise korktuğu görüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı. Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.