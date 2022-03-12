Türkiye Gazetesi

Yılın 5 ayı kar yağışının etkisini sürdürdüğü Karlıova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. İlçeye bağlı Kanitaht Mahallesi’nde bulunan tek katlı evler de kar yağışı ve çatıdan düşen karlar nedeniyle resmen kar altında kayboldu.

Evlerin penceresinden bakınca karın boyutu görülürken, o evlerde ikamet edenler de her gün kürekle kar temizliği yapıyor. Evlerden dışarıya çıkmak için koridor açan vatandaşlar, kar temizlemekten yorulduklarını söyledi.

KARI ATIYORUZ ATIYORUZ BİTMİYOR

Kar altındaki evlerden birinde ikamet eden Ekrem Barut, “Maşallah bu sene çok kar yağdı. Karı atıyoruz atmıyoruz bitmiyor. Pençelerin önü kapındı, çatının üstüne kadar çıktı. Kar ata ata yorulduk. Maşallah çok kar yağdı” dedi.

SABAH AKŞAM KAR

İlçede sabah akşam kar yağdığını söyleyen vatandaşlardan Hasan Kırdemir ise “Bu sene kışımız bitmedi. Sabah kalkıyoruz kar akşam kar. Bu yıl karımız bitmedi, Allah sonumuz hayreylesin” şeklinde konuştu

THY kar yağışı nedeniyle 407 seferini iptal etti Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan 407 seferini iptal etti.

Pendik’te lapa lapa kar yağdı Anadolu Yakasının çeşitli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, Pendik’te de etkisini arttırdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kar altında yürürken zor anlar yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte kamyon ve tırların İstanbul’a giriş yasağı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrası İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın duyurduğu tır ve kamyonların megakente girişine ilişkin yasak devreye girdi. Sabah 04.00’ten itibaren kamyon ve tırların İstanbul’a girişi yasaklandı.