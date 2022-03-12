Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, kaza haberlerine de beraberinde getiriyor. Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Uskumruköy mevkiinde, artan kar yağışının da etkisiyle meydana gelen zincirleme kazaya 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı karıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Olayda kar küreme aracı şoförü ve yolcu otobüsü personeli 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

ANKARA YÖNÜNE AKIŞ SAĞLANAMIYOR

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kar yağışının etkisini artırdığı bölgede ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Kazanın olduğu noktada trafik akışı tek şeritten veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'na girişlerin trafik yoğunluğu yaşanmaması için Odayeri gişelerinden kapatıldığı öğrenildi.

Bölgede Ankara yönüne trafik akışı sağlanamıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolünü kaybeden hafif ticari araç servis aracına çarptı. Kazada kimse yaralanmazken çarpmanın etkisiyle ticari araç savruldu.