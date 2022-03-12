Türkiye Gazetesi

Dün gece saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyaka köyünde olay meydana geldi. N.K. ile A.D. arasında, iddialara göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında A.D., mutfaktan aldığı bıçakla kadını vücudunun çeşitli yerlerinden 6 defa bıçakladı. Başından, göğsünden ve kolundan yaralanan N.K. isimli kadın, komşusundan yardım istedi. Bu sırada A.D. ise evden hızla kaçtı.

KOMŞUSU YARDIM İSTEDİ

Komşunun ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan N.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay sonrası kaçan A.D., kısa sürede Çaycuma Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. A.D., Beycuma Kapalı İnfaz Cezaevine gönderildi.

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