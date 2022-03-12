Türkiye Gazetesi

Günlerdir etkili olan kar yağışı için uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde kentteki hava durumuyla ilgili aldığı bilgiler aldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve uzmanlarına teşekkür eden İmamoğlu, doğru tahminler sayesinde kar yağışına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

İmamoğlu, son 30 yılın en soğuk derecesinin bu gece sabaha karşı ölçüldüğünü, mart ayının en soğuk gecesinin yaşandığını söyledi.

2003'TEN BU YANA EN SOĞUK GECE YAŞANDI

Hava sıcaklığının Florya istasyonunda 2003’te eksi 4 olarak ölçüldüğünü hatırlatan İmamoğlu, şunları dile getirdi: Bu gece eksi 4,4 ölçüldü. Aslında bu soğuk havanın, özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu arkadaşlarım tarafından iletildi. Hatta eksi 7-8'e kadar varabilen, hissedilen dereceleri eksi 15'lere kadar düştüğü bildirildi.

Dolayısıyla 'Sibirya soğuğu' diye tarif edilen hava koşullarının şehrimize ne kadar yüksek etki gösterdiğinin bir ölçümü. İstanbul'un bu sürece en doğru şekilde hazırlık yapmasının, herkesin paydaş olmasının, herkesin zamanında sürece müdahil olmasının, buna da maksimum seviyede 16 milyon İstanbullu hemşerimizin eşlik etmesinin sonucunu yaşıyoruz. Şu ana kadar kayda değer, canımızı sıkan, bizi üzen hiçbir hususu, olayı yaşamadık diyebilirim, bu çok sevindirici.

‘ÖZEL ARAÇLA YOLA ÇIKMAYIN’

Toplu taşıma araçlarının yoğun bir çaba ile hizmet verdiğini İmamoğlu, vatandaşlara mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmayın uyarısında bulundu.

GÜNEŞ ALDATMASIN EN YOĞUN KAR GELİYOR

Vatandaşlara “güneşe aldanmayın” uyarısında bulunan İmamoğlu, "Bugün 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını yaşayacağız. Bu kar yağışı öğleden sonra İstanbul'da çok etkili olacak." ifadesini kullandı.

Kar kalınlığının bazı yerlerde 50 santimetreye kadar çıkabileceği uyarını da yapan İmamoğlu, bugün ve yarın don ve buzlanma riskinin olduğunu söyledi.

‘EN ÖNEMLİ KARAR TIR VE KAMYON YASAĞI’

Kar yağışına karşı alınan tedbirler arasında en önemli kararın son kar yağışında otoyollarda çok sıkıntı oluşturan ağır vasıta ve tırların geçişinin yasaklanması olduğunun altını çizen İmamoğlu, bunun yapılması halinde çok sorunsuz bir hafta sonunu yaşayacaklarını kaydetti.

Kar yağışına karşı yollarda alınan tedbirlere ilişkin detayları veren İmamoğlu, şu ana kadar 4 günde 900 ton solüsyon, 44 bin ton tuz kullanıldığını anlatarak şu bilgileri paylaştı: Kumanya hizmetimizin sıkışma olan noktalarda, 198 bin kumanya, 108 bin mobil malzeme içeceğinden, çorbasından kekine dağıtım yaptığımızı, sıkışık trafiğin olma ihtimali olan yollarda mobil tuvalet hizmetimizin devam ettiğini, 675 evsiz vatandaşımızın misafir edildiğini, sokak hayvanlarına 655 noktada, günlük 2 ton kuru mama dağıtıldığını da duyurmak isterim.

İmamoğlu ayrıca, İstanbul’daki barajların doluluk oranının yüzde 84’ü aştığını söyledi.