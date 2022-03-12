Türkiye Gazetesi

Bugün saat 13.39'da Çat ilçe merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem il merkezinde de hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşlar sokağa çıkarken, Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi, Çat ilçesinde herhangi bir hasar olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, depremin ardından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığını bildirdi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sosyal medyadan, “Merkez üssü Çat ilçemiz olan ve şehir merkezimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyorum. Rabbim, bizleri her türlü afetten korusun. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 444 16 25 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz” notunu paylaştı.

Denizli'de korkutan deprem Denizli'nin Çameli ilçesi 2.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Marmara depremi için korkutan sözler: 7.2 büyüklüğünde olacak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'da yapılan bilimsel çalışmalarda bir enerjinin biriktiğini belirterek, "Süre geçtikçe biriken enerji artıyor. Biriken enerji ne demek, olası depremin büyüklüğünün artması demek. Marmara için benim de içinde yer aldığım bilimsel bir çalışma 7.2 diyor" dedi.