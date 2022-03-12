Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde poyrazın avlanmayı güçleştirmesi hamsi, çinekop, istavrit ve sarıkanat fiyatlarında artışa neden oldu. Tekirdağ'da daha önce tezgahlarda kilogramı 90 liradan satılan levrek 100, 50 liradan satılan hamsi 60, 30-40 liradan satılan istavrit 60, 80-90 liradan satılan çupra ise 100 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

6 GÜNDÜR AVLANMAYA ÇIKMIYORLAR

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyraz nedeniyle balıkçıların 6 gündür avlanamadığını söyledi. Büyük teknelerin balık azlığı nedeniyle av yasağından önce paydos ettiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Olumsuz hava koşulları küçük tekne balıkçılarını etkiliyor. Poyraz bir haftadır etkili oluyor. Küçük tekne balıkçıları mecburen kıyıda bekliyor. Balıkçılar denize açılamayınca fiyatlarda artış oluyor. Havalar düzelince yeniden avlanmaya başlayınca fiyatlarda değişiklik olmasını bekliyoruz" dedi.

BU YIL BALIKÇILIK SEZONU DURGUN GEÇTİ

Balıkçı Hasan Erol da bu yıl balıkçılar için sezonun durgun geçtiğini belirterek, "Havaların soğuması, poyraz ve denize açılan teknelerin az olması fiyatları etkiliyor. Mecburen maliyetler artıyor. Maliyetler artınca durum tezgahlara yansıyor. İnşallah havaların düzelmesiyle balık artarsa fiyatlarda bir düşüş olur" diye konuştu.

Karadeniz’de balık azaldı, fiyatlar arttı Karadeniz’de soğuk hava ve fırtınanın etkili olmasıyla tezgâhlarda balık çeşitleri azaldı. Av yapan gemilerin maliyetleri de yükselince, balık fiyatları zamlandı.