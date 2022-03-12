Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika uyarılarını peş peşe yaptı, İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Uzmanlar özellikle Cumartesi gününü işaret ederek akşam saatlerini verdi, uyarıların ardından tedbirler geldi. Birçok uçak seferi iptal edilirken motokurye, motor ve scooterlar yasaklandı. Peki İstanbul'da kar yağışı hangi saat aralığında etkisini artıracak, ne zaman sona erecek? TGRT Haber'e bağlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul'u ilerleyen saatlerde nelerin beklediğini açıkladı.

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Şu an için yoğun kütlesinin Anadolu Yakası üzerinde olduğunu fakat yarın sabah saatlerine kadar Karadeniz üzerindeki kütlelerin İstanbul il genelinde yer yer yoğun kar yağışlarına sebep olmasını beklediklerini açıklayan Yavuz, hava sıcaklıklarının da oldukça düşük olduğunu, eksi 2 hatta eksi 3 derecelere kadar da düşmesini beklediklerini belirtti.

Bugün akşam saatlerinde kar yağışının etkili olmasını beklediklerini belirten Yavuz, "Akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının biraz daha etkili olmasını bekliyoruz, ki şu anda Karadeniz üzerinde gördüğümüz kütlenin akşam saatlerinden sonra İstanbul üzerinde hareket etmesini ve yoğun kar yağışlarını bırakmasını beklemekteyiz" dedi.

12 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

"Yarın gündüz sıcaklıklar en yüksek 3 derece civarında olacak" diyen MGM Hava Tahmini Uzmanı Yavuz, "Kuvvetli yağışların da İstanbul genelinde yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasını bekliyoruz. Sabah saatlerinden sonra etkisini biraz hafifletiyor, Pazartresi günü de hafif kar yağışlarıyla birlikte kar yağışlarının İstranbul'u terk etmesi bekleniyor" dedi.

ÇARŞAMBA YENİ BİR YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltacağını belirten hava tahmini uzmanı, "Pazartesi günü de hafif kar yağışları var. Pazartesi öğleden sonra artık İstanbul'da kar yağışları beklemiyoruz. Salı günü de İstanbul'da yağış beklemiyoruz, çok bulutlu bir hava var fakat soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Çarşamba gününden sonra ise yeni bir yağışlı havanın etkilemesini bekliyoruz, bu yağışlar ise yağmur şeklinde olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da son 30 yılın en soğuk günlerinin yaşandığının belirtildiğini, bunun kısmen doğru olduğunu söyleyen Yavuz, "30-32 yıldır Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışıyorum, Mart ayı itibariyle, İstanbul için konuşuyoruz, bu derecede soğuk bir hava, soğuk bir kütlenin geldiğini ben görmedim. Şu an için gelen oldukça ekstra bir hava, Mart ayı için konuşuyoruz. Bunun da etkisin Pazartesi gününden itibaren kaybetmesini bekliyoruz" dedi.

SICAKLIK EKSİ 6 DERECELERE KADAR DÜŞECEK

"Gece en düşük sıcaklıkların merkezde eksi 2, eksi 3 derece civarında olmasını bekliyoruz ki, biraz daha kırsala çıktıkça bu sıcaklıkların eksi 5, eksi 6 derecelere kadar düşmesini bekliyoruz. Kuvvetli poyraz var, bu poyrazla birlikte hissedilen sıcaklıkların daha düşük dereceler olmasını bekliyoruz. Hem nem, hem kuvvetli rüzgarla birlikte bu sıcaklıklar oldukça düşük hissedilecek. Bu gecenin oldukça soğuk olacağını söyleyebiliriz İstanbul için" değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi, uyarılar peş peşe geldi (12 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji İstanbul için saat verdi, vatandaşları yoğun kar yağışı konusunda uyardı. Bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başlayacak olan yoğun kar yağışının yarın sabah saatlerine dek sürmesi bekleniyor. Saat vererek uyarıda bulunan AFAD, "zaruri değilse dışarı çıkmayın" derken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Yerlikaya'dan da uyarılar peş peşe geldi.

İmamoğlu 'en soğuk geceyi yaşadık' deyip uyardı: Çok yoğun yağacak İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle uyarılar peş peşe gelirken İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlara açıklamada bulundu. İmamoğlu dün en soğuk geceyi yaşadık diyerek; 'Güneşe aldanmayın, öğleden sonra çok yoğun yağacak' dedi.