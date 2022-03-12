Malatya’nın Doğanyol ilçenin İshak Mahallesi Lar mezrası mevkiinde kaza meydana geldi. Sürücü Ahmet Doğan’ın sevk ve idaresindeki araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Doğan hayatını kaybetti.
Kazada ölen Ahmet Doğan’ın, 1993 yılında Hakkari’de şehit olan Mehmet Doğan’ın babası olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.
Şehit mezarlığında duygulandıran kare Çanakkale’nin Çan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 çocuk mezar taşları üzerindeki karları temizledi. Şehit mezarlığında duygulandıran anlar kameralara takıldı.
Şanlıurfa'dan bir şehit haberi daha geldi Şanlıurfa'da bugün öğlen saatlerinde yaşanan olayda silah kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettikleri aracı takibe alan polisler açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Olayda bir polis memuru şehit olmuş komiser yardımcısı ise yaralanmıştı, acı haber az önce geldi. Yaralı komiser de şehit oldu.