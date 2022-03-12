Türkiye Gazetesi

Kaymakam Mehmet Kılıç, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli ve Belediye Zabıta ekibi ile birlikte ilçedeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Denetimlerde, KDV indirimi, etiketler ile ürünlerin son kullanma tarihi kontrolleri yapıldı. Depolarda dahi stokçuluk olup olmadığı konusunda kontrol gerçekleştirildi.

AYÇİÇEĞİ YAĞI FİYATLARI ARTMIŞTI

Türkiye’de bazı ulusal marketlerin özellikle ayçiçeği yağını depoda stoklayıp rafta yeterince bulundurmamalarından ayçiçeği yağı fiyatları artmıştı.

Marketlerde KDV denetimi başladı, vatandaş memnun Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi sonrası Üsküdar’da marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Fahiş fiyatlara denetim başladı, marketlerden indirim açıklaması geldi Ticaret Bakanlığı ve zabıta ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimine başladı. Zincir marketlerden CarrefourSA ve Migros'tan indirim açıklaması geldi.