Türkiye Gazetesi

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-1 Tünel mevkiinde meydana geldi. Semih D. arızalanan ATV'sini ilçe merkezindeki bir tamirciye götürmesi için arkadaşı Murat Haber'den (24) yardım istedi. Murat Haber kendi aracı olan ATV'ye, arızalanan ATV'yi halat ile bağlayıp arkadaşının kontrolünde çekmeye başladı. Seyir halinde olan araçları birbirine bağlayan halat öndeki ATV'nin arka lastiğine dolandı. Halatın dolandığı araç aniden kayarak, yağmur suyu kanalına düştü. Murat Haber, araç üzerinden kanala düşerek başını çarptı. Kazayı görenler durumu 112, jandarma ve Polis Bölge Trafik ekiplerine bildirdi. Yoğun kara rağmen olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Murat Haber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

2 AY SONRA EVLENECEKTİ

Murat Haber'in 2 ay sonra evleneceği öğrenilirken, arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Semih D. gözyaşlarına boğuldu. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şehit babası trafik kazasında hayatını kaybetti Malatya’nın Doğanyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehidin babası Ahmet Doğan hayatını kaybetti.

Yollar buz pistine döndü, kazalar ardı ardına geldi Karabük’te gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucu kayganlaşan yollarda araçlar kaydı, çok sayıda maddi hasar meydana geldi.