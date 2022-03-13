Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar fırtınası akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, trafikte zor anlar yaşayan sürücüler araçlarını yol kenarında bırakıp toplu taşımaya yöneldi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Şiddetli kar yağışı yer yer tipi şeklinde de kendini gösterdi. Bazı noktalarda görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Öte yandan, günün ilk ışıklarıyla birlikte Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi.

İmamoğlu açıkladı: Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle uyarılar peş peşe gelirken İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlara açıklamada bulundu. İmamoğlu dün en soğuk geceyi yaşadık diyerek; 'Güneşe aldanmayın, öğleden sonra çok yoğun yağacak' dedi. İmamoğlu, eklenen yoğun kar yağışının kuzeyden İstanbul'a girdiğini ve gece yarısına kadar devam edeceğini söyledi.