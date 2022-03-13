Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika uyarılarına bir yenisini ekledi, İstanbul için turuncu kodlu uyarı verdi. Sibirya üzerinden gelen ve Çarşamba günü Türkiye'ye giriş yapan soğuk hava dalgası, yurt genelinde kar yağışına neden oldu. Özellikle İstanbul'da 'vorteks' etkisi ve 'aybar kar fırtınası' ile birlikte dün akşam saatlerinde zirveye çıkan yağış, bütün gece sürdü. THY birçok seferini iptal etti, trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir süre ulaşıma kapanırken, kent genelinde toplu ulaşım da sağlanamadı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek? Uzmanlar gün ve saat verdi, yeni uyarılarda bulundu.

METEOROLOJİ GÜN VERDİ, YENİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde 13 Mart Pazar günü İstanbul için turuncu kodlu uyarı verildi. Dün akşam saatlerinden bu yana yoğun olarak süren kar yağışının bugün de kuvvetli olarak devam edeceği, yarın ise aralıklarla sürerek kent genelinde etkisini yavaş yavaş yitireceği belirtildi.

Meteoroloji uzmanları, Karadeniz üzerinden gelen kütlenin etkisi ile sıcaklıkların gece eksi 4 derecelere kadar düşeceğini, Pazar günü ise sıcaklıkların yoğun olması beklenen kar ile birlikte gün içinde en fazla 3 dereceye kadar çıkmasını beklediklerini ifade ettiler. Pazartesi günü etkisini hafifleterek kenti terk etmesi beklenen Aybar kar fırtınasının ardından Çarşamba günü ise yeni yağış dalgası İstanbul'a girecek.

13 Mart - 17 Mart 2022 Türkiye geneli hava durumu tahmin haritası

13 MART 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin yurt geneli için yaptığı değerlendirmelerde kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. Yağışlar sabah saatlerinde İstanbul dahil olmak üzere Marmara çevresinde etkili olacak, günün ilerleyen saatlerinde ise hava açık olacak. Kar yağışı Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da etkisini hissettirmeye devam edecek.

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

13 mart 2022 hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL'DA KAR 40 SANTİME ULAŞTI

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Beklenen Aybar kar fırtınası akşam saatlerine doğru Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'daki ana arterlerde etkisini gösterdi, yer yer kar kalınlığı 40 santime geldi. Bazı ilçelerde ise kuvvetli fırtına yaşandı.

Özellikle saat 18.00'den sonra şiddetini artıran kar yağışı megakentin ulaşımını olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 TIR, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyonların geçişine de yasaklama getirildi.

İstanbul'da Aybar alarmı! Kar bastırdı göz gözü görmüyor Meteoroloji tarafından günlerdir uyarısı yapılan Aybar fırtınası kuzeyden giriş yaptı. İstanbul'da perşembe gününden bu yana yağan kar, bugün etkisini artırdı. Aybar'ın, Sarıyer ve Beykoz başta olmak üzere kentin kuzey ve yüksek yerlerinde daha fazla etkili olduğu görüldü. Vatandaşların yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

İmamoğlu açıkladı: Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle uyarılar peş peşe gelirken İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlara açıklamada bulundu. İmamoğlu dün en soğuk geceyi yaşadık diyerek; 'Güneşe aldanmayın, öğleden sonra çok yoğun yağacak' dedi. İmamoğlu, eklenen yoğun kar yağışının kuzeyden İstanbul'a girdiğini ve gece yarısına kadar devam edeceğini söyledi.