Türkiye Gazetesi

Görev için gönderildiği Suriye El Bab'ta kalp krizi geçiren polis memuru Nail Türeme kurtarılamayarak şehit oldu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Suriye/El-Bab’da görevli bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan hemşehrimiz polis memuru Nail Türeme’ye Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehit Türeme'nin Altıeylül ilçesi Karamanlar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, cenazenin de burada defnedileceği kaydedildi.

Şehit mezarlığında duygulandıran kare Çanakkale’nin Çan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 çocuk mezar taşları üzerindeki karları temizledi. Şehit mezarlığında duygulandıran anlar kameralara takıldı.