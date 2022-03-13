Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre Türkiye’nin en soğuk ili Bolu’da ölçüldü. Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda ölçülen hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece olarak kaydedildi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı sıfırın altında 23,3 derece ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 22,2 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

TERMOMETRELER EKSİ 27 DERECEYİ GÖRDÜ

Türkiye’nin en soğuk ili Bolu’da termometreler sıfırın altında 27 dereceyi gördü. Soğuk hava, Bolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Apartmanların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, sürücüler buzlu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaz bürünürken sabahın ilk ışıklarında yoğun kar yağışından geriye kalanlar havadan görüntülendi.