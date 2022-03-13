Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Göçmezler köyü camisinin imamı Hafız Ramazan Karateke, namaz kıldıktan sonra havanın açık olduğunu görerek kapalı olan köy yolundan Okçular köyüne doğru yola çıktı. Köye gitmek isteyen imam, yolda tipiye yakalandı.
KIYAFETLERİNİ YAKARAK HAYATTA KALDI
Durumu jandarmaya bildiren imam, soğuktan donmamak için çantasındaki elbiselerini yakarak ısındı. 5 kilometrelik yolu tipide yürüyerek gelen imamı donmak üzereyken jandarma ekipleri buldu. İmam tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu bildirildi.
İstanbul’da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaz bürünürken sabahın ilk ışıklarında yoğun kar yağışından geriye kalanlar havadan görüntülendi.