Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, AFAD, İstanbul Valiliği ve İBB'nin peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış dün akşam başladı. Saat 18.00'den sonra başlayan yoğun kar, bugün sabah saatlerine dek İstanbul'un birçok semtinde devam etti. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle okulların ve kamu kurumlarının kapalı olması, trafik açısından büyük kolaylık sağlarken, topul taşımada yer yer zorluklar yaşandı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ SÜRECEK Mİ?

İstanbul'da hava yarın nasıl olacak, kar yağışı sürecek mi merak edilirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM Merkezi’nde konuya dair açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 4 gündür yoğun bir kar mücadelesi verdiklerini söyleyen İmamoğlu, kentte yarın kar geçişleri yaşanabileceğini söyledi.

"Yarın da ara geçişlerle kar yağışı gözüküyor. Bu akşam buzlanma söz konusu olacak. Bu gece, sabaha karşı buzlanmaya dönük tuzlama işlemi yapılacak" diyen İmamoğlu, "39 ilçenin bugün ve yarın ortaya koyacağı performans önemli. Bizim ekiplerimizin kendi sorumluluk alanlarını bitirdikten sonra, tüm ilçelerimize katkı sunacaklarını söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

İstanbul, dün akşam saatlerinde 'Aybar kar fırtınası'na teslim oldu

"ARAÇ YOĞUNLUĞU YÜZDE 8'E DÜŞTÜ"

Kamu kurum ve kuruluşlarının büyük çabasıyla bu tarihi süreci çok az sorun ve problemle aştıklarını söyleyen İmamoğlu, "En sıkı yol arkadaşlarımızın başında Meteoroloji geliyor. Hem AKOM’daki arkadaşlarımız hem de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün bize ışık tutan pozisyonuyla işi yönetme sürecimizi güçlendiren, anlık hatta saatlik anlamda güzel adımlar atmamızı sağlayan Meteoroloji'ye teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu, "Dün akşam İstanbul’da 40 santimetre kar yağışı gözlendi. Bir anda en doğusundan en batısına kadar Sibirya’dan gelen kar kenti kapladı. Araç yoğunluğu bir ara yüzde 8’e kadar düştü. Bu anlık kar yağışında bu destek olmasaydı bunu yönetmesi güç olurdu. Bütünüyle vatandaşlarımızın bize dönük katılımları, uyarılarımızı uymaları çok önemliydi" değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji gün ve saat verdi: Aybar sona eriyor, yeni yağış geliyor İstanbul'da Perşembe gününden bu yana aralıklarla süren kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Meteoroloji tarafından bugün için turuncu kodla uyarılan İstanbul'da yağışların gün içerisinde devam etmesi, yarın ise etkisini azaltması bekleniyor. Trafiği durma noktasına getiren, yer yer 40 santime kadar kar oluşmasına neden olan ve birçok havayolu seferini iptal eden 'vorteks' etkisi sonrası Çarşamba günü ise yeni bir yağış dalgası İstanbul'a gelecek, son 30 yılın en soğuk Mart günlerinin yaşandığı kentte bu sefer sağanak etkili olacak.