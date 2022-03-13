Türkiye Gazetesi

Unkapanı Köprüsü dün ve önceki gün bağlantı noktalarında yaşanan açılma nedeniyle trafiğe kapatılmış, ekiplerin gerdirme çalışmalarının ardından köprüde ulaşım sağlanmaya başlanmıştı.

Soğuk havanın da etkisiyle Unkapanı Köprüsü bağlantı yollarında bugün yeniden ayrılma yaşandı. Açılmanın yaşanmasıyla köprü yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde, soğuk hava nedeniyle metalde yaşanan genleşmeyle derzlerde açılma meydana geldiğini belirledi. Açılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutlarda olmadığının tespit edilmesiyle köprü tekrar trafiğe açıldı. Köprüden trafik geçişleri Fatih yönüne tek şeritten yapılırken, Taksim istikametinde ise sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor.

Unkapanı Köprüsü tekrar açıldı! İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün Umkapanı Köprüsü'ndeki bağlantı noktalarında ayrılmalar yaşanmıştı. Ekiplerin saatler süren çalışması sonrası trafiğe kapatılan köprü tekrardan açılmıştı. Bugün tekrardan Unkapanı Köprüsü'nde yine ayrılma yaşandı. Yoğun çalışmalar sonrası köprü yeniden trafiğe açıldı.

Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı Bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle Taksim yönüne trafiğe kapatılan Unkapanı Köprüsü, yeniden trafiğe açıldı.