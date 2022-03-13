Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesinde meydana gelen olayda; moda tasarımcısı olan Emre Çoşgun’un kullandığı otomobille boş araziye gelen Onur Şimşek, çıkan tartışma sonucu arkadaşını araçtan dışarı çıkararak defalarca bıçakladı. Göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çoşgun’u arkadaşı Şimşek, araçta tanımadığı 3. bir kişinin öldürdüğünü öne sürse de izlenen güvenlik kamerası sonrası gerçek ortaya çıktı.

Araçta 2 kişi olduğunu anlayan ekipler, mağdur rolü yapan Şimşek’i elinden hafif yaralandığı için kaldırıldığı hastanede gözaltına aldı.

KENDİSİNE KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

İşlemleri için emniyete götürülen Şimşek, burada suçunu itiraf ederek Çoşgun’u kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söyledi. İşlemelerinin tamamlanması ardından Şimşek, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alkollü maganda, baba ve oğlunu öldürdü Konya'da alkollü olduğu öğrenilen bir şahsın ortalığa ateş açmasının ardından 3 kişiyi vurduğu, vurulan kişilerin arasındaki baba oğulun ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kırgız kuryeci, Türkmen kadını bıçaklayıp öldürdü İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda Kırgızistanlı bir kurye, evine gittiği Türkmenistanlı kadını boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti.