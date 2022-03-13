Türkiye Gazetesi

Yoğun yağan kar yağışı nedeniyle tatil haberleri gelmeye devam ediyor.

BİTLİS

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.

RİZE

Rize’de Cuma günü öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini sürdürmeye devam ediyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle pazartesi günü için de eğitime bir gün ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; ilimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji gün ve saat verdi: Aybar sona eriyor, yeni yağış geliyor İstanbul'da Perşembe gününden bu yana aralıklarla süren kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Meteoroloji tarafından bugün için turuncu kodla uyarılan İstanbul'da yağışların gün içerisinde devam etmesi, yarın ise etkisini azaltması bekleniyor. Trafiği durma noktasına getiren, yer yer 40 santime kadar kar oluşmasına neden olan ve birçok havayolu seferini iptal eden 'vorteks' etkisi sonrası Çarşamba günü ise yeni bir yağış dalgası İstanbul'a gelecek, son 30 yılın en soğuk Mart günlerinin yaşandığı kentte bu sefer sağanak etkili olacak.