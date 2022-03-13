Türkiye Gazetesi

Mardin'in Derik ilçesinden İpek Yolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla attı. 112 komuta merkezinin aranmasıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 YARALI VAR

Sağlık ekipleri, kazada 1'i ağır, 4 kişinin yaralandığını belirledi.

Sağlık ekipleri yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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