Türkiye Gazetesi

Çaylıoğlu köyünde yşayan Cemal Y., iddiaya göre, kendi arazisinde defne yaprağı kesen çalışanlar ile sözlü tartışma yaşadı.

Çalışanların, köy muhtarının köy arazisi olduğunu söylediğini ileri sürmesinin ardından kesim yapılan alana gelen köy muhtarı Nizamettin Akın ile Cemal Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y., tabanca ile Nizamettin Akın'ın omzuna ateş etti. Yaralanan muhtar, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MUHTAR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından Cemal Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Antalya'dan Avrupa'ya satıyorlar! Defne yaprağı orman köylüsünün geçim kaynağı oldu İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı, son yıllarda değerinin artmasıyla Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman köylüsünün en önemli geçim kaynağı oldu.



