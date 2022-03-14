Türkiye Gazetesi

Malatya’da 25 yolcunun bulunduğu otobüs kar yağışı nedeniyle devrildi. 2 kişi yaralandı. Otobüsün devrilmesi ile olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yollar buz pistine döndü, kazalar ardı ardına geldi Karabük’te gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucu kayganlaşan yollarda araçlar kaydı, çok sayıda maddi hasar meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolünü kaybeden hafif ticari araç servis aracına çarptı. Kazada kimse yaralanmazken çarpmanın etkisiyle ticari araç savruldu.