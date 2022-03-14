Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

İşte törpü çeşitleri ve özellikleri;

> Cam törpü: Kullanım açısından rahat olan cam törpüler tırnağa daha az zarar vermesiyle ön plana çıkıyor. Genellikle tırnak uçlarının şekillendirilmesi için kullanılır. Tırnak eti itici ve tırnak temizliği özelliğini bir arada barındırır. Sertleştirilmiş camdan imal edilen bu törpü temizliğinin kolay olmasının yanı sıra uzun ömürlü de olduğu için son yıllarda daha çok tercih edilmeye başladı.

> Metal törpü: Metal törpüler en çok satılan ve kullanılanların başında geliyor. Kullanımı kolay olan bu ürün de aynı cam törpüler gibi uzun ömürlü. Sağlık açısından her kullanımdan sonra güzelce temizlemek ve kurutmak gerek. Ancak uzmanların metal törpülerin tırnağa zarar verdiği konusunda uyardığını unutmamak gerekli.

Kâğıt törpü: Bu törpü türünün diğerlerinden en büyük farkı tek kullanımlık olması. Ancak bu özelliğiyle beraber hijyenik oluşu da tercih sebebi yapıyor. Tırnakların kenarlarını düzeltmenin dışında mat görüntüyü de ortadan kaldırıyor.

* Elektrikli tırnak törpüsü de her ne kadar üretileli çok zaman olsa da pandemiyle birlikte daha çok talep edilir oldu. Elektrikli törpüler diğer çeşitlere göre daha detaylı ve çabuk bir şekilde manikürünüzü tamamlamanızı sağlar. Ayrıca minik bir kutu şeklinde olmasıyla da yer kaplamayan bir bakım ürünüdür.

Makyaj malzemeleri temizlenmeli Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için gece uyumadan önce muhakkak makyajı çıkarıp, temizlemek gerekiyor. Ancak çoğu kişi cildinin temizliğine önem verirken hemen her gün kullandığı makyaj malzemelerinin temizliğini unutuyor.

Yüzlerine yaptıkları maske makyajı pasaportlarından etti Bali’de yüzlerine maske makyajı yapan 2 sosyal medya fenomeninin yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle pasaportlarına el konurken, sınır dışı edilebilecekleri ifade edildi.