Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Ev düzeninde nereden başlayacaklarını bilemedikleri için yarıda pes edenlere ışık tutan bu metot, fazlalıkları düzenlemek yerine onlardan kurtulmanız gerektiğine dikkat çekiyor. Tekniğin mimarına göre yaşadığınız evi zamana yayarak oda oda düzenlemek yerine tek seferde tüm evi düzenli hâle getirmek bu rahatlığı daha kalıcı hâle getirir.

VEDALAŞIN

Hemen herkesin dolabında uzun süredir hiç giymediği ama yine de dolabından eleyemediği kıyafetleri vardır. Bunun sebebi satın alırken ödediğiniz para veya yüklediğiniz duygusal anlam olabilir. Kondo’ya göre sizi mutlu eden bir kıyafet zamanla yer bulamadığınız için mutsuz olmanıza sebep olur. Bu yüzden arınmak şart. Eşyalarınızı elerken de düzenlerken de takip edeceğiniz bir sıralama yapmanız gerekiyor. En önemlisi ise eşyaları oda oda değil, fonksiyonlarına göre ayırmak. Aynı işe yarayan eşyalarınızın hepsi aynı yerde olmalı. Konmari katlama tekniğiyle de dolaplarınızda yerden tasarruf sağlamanız mümkün. Kıyafetleri asmak yerine katlamanın ön planda olduğu bu teknik kırışıklık ihtimali de rafa kaldıracak.

Dekorasyonun tamamlaycısı halılar Zamanında soğuktan korunmak için kullanılan halılar, günümüzde dekorasyonun tamamlayıcı unsuru olarak önümüze çıkıyor. Evin her köşesinde farklı türde halı kullanmak gerekiyor. Hatta son dönemde halılar, duvarlardaki tabloların yerini bile almaya başladı.