Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Koku alma duyusuyla bağlantılı olan insan hafızası burnuna gelen bir kokuyla bütün anılarını da canlandırır. Bu yüzden alt tarafı bir parfüm deyip geçmemek gerekiyor, etkileri düşünülenden çok daha güçlü. Örneğin kaybettiğiniz bir yakınınızın kokusunu aldığınızda gözünüzde hemen onunla geçirdiğiniz güzel hatıralar belirir. İşte bu yüzden parfümler sıradan bir koku olmanın çok ötesinde.

Sayısız seçeneği ile uçsuz bucaksız bir dünya sunan koku; kişiliğinizi, tarzınızı ve hatta karakterinizi yansıtan bir aracıdır. Kısacası parfümler içerik olarak kişiye özgü, âdeta kan grubu gibi bir şeydir. Kişinin kendini ifade ediş biçimi de demek mümkün... Parfüm seçimi yaparken sizi en doğru şekilde yansıtacak kokuyu tercih etmelisiniz. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin getirdiği uzaktan alışveriş seçeneği eğer belirli kullandığınız bir marka yoksa çok uygun bir yol değil. Sevdiğiniz birine doğum gününde parfüm almak da hediye alternatiflerinden biri olmamalı. Parfümün tek başına şahane kokuşu onu seçmeniz için yeterli değil. Cildiniz, vücut kimyanız, karakteriniz, hatta yediğiniz yemekler bile kendi parfüm kokunuzu belirliyor.

Parfümün her tende, hatta her mevsimde farklı koktuğunu biliyor musunuz? Başkası üzerinde beğendiğiniz bir kokunun sizin teninizde aynı kokması imkânsıza yakındır. Bu yüzden başkasının tavsiyesiyle kokunuza karar vermeyip, mutlaka kendinizde denemelisiniz.

KOKU SÜRESİ ÖNEMLİ

Parfüm bilindiği üzere esanslardan oluşuyor. Bu esansların kalıcılık süreleri de özelliklerine göre değişiyor. Nota denilen şey de tam olarak burada devreye giriyor. Parfümde üst, orta ve alt nota olarak üç temel nota kabul ediliyor. Kokuyu sıktığınızda aldığınız ilk koku ortalama on beş dakika kalırken, birkaç saatin ardından kokunun gerçek kimliği ve alt notaları ortaya çıkar. Bu yüzden denemeden önce parfüm içeriğini iyi analiz edin ve bir sürprizle karşılaşmayın. EDP, EDT ve EDC esans ve yoğunluk oranını ifade ediyor. Özel üretimli kokuların esans oranı E ve P’ye kadar çıkabiliyor ve bu parfümler saf parfüm olarak adlandırılıyor. En fazla kokuyu EDP yani Eau De Parfüme veriyor. EDC ise kokuya hassasiyeti olan kişilerin tercihi oluyor. Parfümü sakladığınız yere de dikkat. Örneğin aydınlık, sıcak ve nemli bir banyo yerine nemsiz, karanlık ve serin bir dolapta sakladığınız parfümlerin ömrü daha uzun olacaktır.

EN DOĞRU ZAMAN

Parfümünüz teninizle bütünleşerek kendinize has âdeta yeni bir koku ortaya çıkarır. Kendi kokunuzu bulmanın sabır gerektirdiğini belirtmekte ise fayda var. Birkaç saat hatta belki bir tam gün sonra parfümün gerçek karakterini ve kalıcılığını anlayabilirsiniz.

Parfüm satın almanın da kuralları var elbet. Uzmanlar “Bir alışveriş sırasında parfüm denerken üçten fazlası burun dikkatini dağıtır” diyor. Hatta “taze” bir burun, parfüm denemenin en önemli kurallarından biriymiş. Gün içinde farklı kokulara ve stres etkenlerine maruz kalmadan ve “burnunuzu yormamış olarak” yola çıkmanız gerek. Kısacası kendinizi ifade edecek en doğru kokuyu bulmak için sabah saatlerinde yorulmamış bir koku duyusu ile parfüm arayışına girişmelisiniz.

KARAKTERLERE GÖRE KOKULAR

> Duygusal ve romantik: Meyve

> Alçak gönüllü, kendini belli etmekten hoşlanmayan: Çiçek

> İddialı kişilik için: Oryantal, vanilya, karamel

ÜRÜN ORİJİNAL Mİ DEĞİL Mİ?

Hemen her sektörde olduğu gibi parfüm dünyasında da en özelleri oldukça yüksek fiyatlarla alıcı ile buluşuyor. Clive Christian imzalı Imperial Majesty (İmparator Görkemi) bir ev fiyatına satılarak en pahalı parfümler listesinin ilk sırasında yer alıyor. Daha ulaşılabilir olanların fiyatları ise 250 TL’den başlıyor. Fiyatlar böyle olunca parfümler de taklit ediliyor.

Parfümün orijinal olup olmadığını anlamanın püf noktaları ise şöyle:

> Orijinal parfümler piyasa fiyatlarının altında satılmazlar. İnternet satışında indirime girseler bile 500 TL’lik bir orijinal parfüm 150 TL’ye satılıyorsa orada bir düşünün.

> Ambalajları dikkatlice inceleyin. Orijinal ambalajlar kusursuz olurken sahtelerinde hatalı ve eksik yazılar göze çarpar.

> Orijinal parfümlerde barkod bulunur. Parfümün orijinalliğinden şüphe duyuyorsanız bu barkod veya seri numarasını sorgulatabilirsiniz.

> Sahte parfümlerin kalıcılığı düşüktür, bir süre sonra kötü kokmaya başlar ve cilt alerjisine sebep olabilir.

> Şişelere dikkat. Orijinal parfümler kaliteli şişelerde üretilir. Şişe ve kapak birbiriyle uyumludur.

> Parfümün sprey başlığına 2 ila 3 defa bastığınızda kokunun gelmesi gerek. Ancak taklit ürünlerde ise basar basmaz kokuya ulaşırsınız.

İstanbul'da operasyon, tonlarca kaçak alkol ve parfüm ele geçirildi İstanbul Esenler’de polis, kaçak alkol ve parfüm üreten şebekeye baskın düzenledi. Operasyonda tonlarca kaçak alkol ve parfüm ele geçirildi.

Hem mevsime hem de teninize göre parfüm seçin Hemen her insan güzel kokmayı önemser. Çoğu zaman insanlar bir parfümü benimser ve hayatları boyunca o kokuyu kullanır. Ancak doğru olan mevsimlere göre kullandığımız kokuyu değiştirmemizdir.