Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kadınların birçoğu günlük hayatta hemen her gün az da olsa makyaj yapıyor. Ancak bazı basit makyaj hataları cildinizin daha iyi görünmesi yerine sizi 10 yıl geleceğe götürerek, güzelliğinizin önüne perde düşürebilir. Bu hatalar şöyle sıralanıyor:

> Topaklanmış kirpikler: Rimel sürdüğünüzde kirpiklerinizin tek tek durması gerek. Birleşip, topaklanmış bir görüntü özensiz duracaktır.

> Tüm yüze pudra uygulamak: Bu hatayı şüphesiz çoğu kadın yapıyor. Pudra burun ve çene bölgesindeki parlak görünümü yatıştırmak için kullanılır. Aksi hâlde kırışıklıklarınızı daha ön plana çıkaracaktır. Kuruluğa ve pütürlü bir görüntüye de sebep olur.

> Yanaklara allık sürmek: Allığı elmacık kemiklerinizin üst noktasına abartıdan uzak şekilde sürmelisiniz.

> Dağıtılmamış far: Genelde en çok yapılan hataların başında geliyor. Far ne yapıda olursa olsun karıştırma fırçasıyla dağıtılmalı, kalıp gibi durmamalı.

> Fondöteni abartmak: Ten renginize uymayan fondöten seçmek cildinizin kusursuz değil kötü gözükmesine sebep olur. Fazla kullanmak ise sağlıksız gösterecek hem de makyajınızın kalıcılığını baltalayacaktır.

> Abartılı ışıltı: Sedefli bir far, aydınlatıcı… Işıltıyı sevmeyen neredeyse hiç yoktur. Her bir ürün ayrı ayrı sizi iyi bir görüntüye ulaştırır. Ancak ışıltının dozunu iyi ayarlamak şart.

Makyaj malzemeleri temizlenmeli Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için gece uyumadan önce muhakkak makyajı çıkarıp, temizlemek gerekiyor. Ancak çoğu kişi cildinin temizliğine önem verirken hemen her gün kullandığı makyaj malzemelerinin temizliğini unutuyor.

Kalıcı makyajda boyaya dikkat! Bitkisel boyaların tercih edilmesi önerilen kalıcı makyajda, dövme boyası kullanılıyorsa istenmeyen sonuçların oluşması kaçınılmaz hâle gelebilir...