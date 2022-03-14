Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 10. Kilometresinde meydana gelen olayda İ.K. idaresindeki işçi servisi devrildi. Kazada, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'dan bir şehit haberi daha geldi Şanlıurfa'da bugün öğlen saatlerinde yaşanan olayda silah kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettikleri aracı takibe alan polisler açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Olayda bir polis memuru şehit olmuş komiser yardımcısı ise yaralanmıştı, acı haber az önce geldi. Yaralı komiser de şehit oldu.