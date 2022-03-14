Türkiye Gazetesi

İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı barajlara yaradı. Barajlardaki doluluk oranında yükseliş yaşandı. İSKİ tarafından edinilen bilgiye göre İstanbul barajlarının doluluk oranları yüzde 84.29 seviyelerine yükseldi. İstanbul barajları bu oran ile geçen sene Nisan ayındaki yüzde 80.82 doluluk oranını geçerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

10 BARAJDAN 9’U 70’İ GEÇTİ

İstanbul’un su sağlayan 10 barajdan 9’unda doluluk oranı yüzde 70’in üzerine çıkarken sadece Sazlıdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 57.75 seviyesinde kaldı. Anadolu yakasında bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

KAR BARAJLARI DOLDURDU

İstanbul’da su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajı yüzde 100 oranına ulaştı. İstanbul’a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı Barajı'nda ise kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımında masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 89.52

Alibey yüzde 78.29

Büyükçekmece yüzde 82.79

Darlık yüzde 93.59

Sazlıdere yüzde 57.75

Elmalı yüzde 95.73

Istrancalar yüzde 100

Kazandere yüzde 100

Pabuçdere yüzde 94.19

Terkos yüzde 81.17