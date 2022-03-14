Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberlerine bir yenisini ekledi. Martın ilk haftaları kış aylarını aratmadı, yurt genelinde soğuk hava etkili oldu. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Çarşamba gününden bu yana etkisini kar yağışı olarak sürdürüyor. Meteoroloji, kar yağışının bugünden itibaren İstanbul'u terk edeceğini ancak yeni bir yağış dalgasının kapıda olduğunu açıkladı.

KAR BİTTİ, YAĞMUR KAPIDA

Geçen hafta başlayan kar yağışı, Cumartesi akşamı etkisini artırdı, Pazar sabahına kadar aralıksız devam etti. İstanbul'u kara doyuran yağış, bugün etkisini yitiriyor. Salı ve Çarşamba günü açık ve bulutlu bir havanın beklendiği kentte, Çarşamba gecesinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Havaların tekrar soğuması ile sağanak yağışın yerini Cuma ve Cumartesi günü kara bırakması bekleniyor.

14 Mart - 18 Mart 2022 yurt geneli hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL'A YENİDEN KAR GELEBİLİR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgasına dair uyarı geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kar yağışı var. Öğlen Marmara’nın kuzeyi hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı yapabilir. İstanbul öğlen karla karışık yağmur yapabilir. Sıcaklık 4 derece. Çarşamba akşamı yağmur var. Sıcaklıklar perşembe 8 dereceye yükselecek ancak Cuma tekrar düşüyor" dedi.

Prof. Dr. Şen, "Türkiye’ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara’ya yağmur yapacak Anadolu’ya kar. Cuma cumartesi Marmara “İstanbul dahil” karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Orhan Şen'in Twitter paylaşımı

14 MART 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor, ülke genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz Bölgesinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 4

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -4

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6

Meteoroloji gün ve saat verdi: Aybar sona eriyor, yeni yağış geliyor İstanbul'da Perşembe gününden bu yana aralıklarla süren kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Meteoroloji tarafından bugün için turuncu kodla uyarılan İstanbul'da yağışların gün içerisinde devam etmesi, yarın ise etkisini azaltması bekleniyor. Trafiği durma noktasına getiren, yer yer 40 santime kadar kar oluşmasına neden olan ve birçok havayolu seferini iptal eden 'vorteks' etkisi sonrası Çarşamba günü ise yeni bir yağış dalgası İstanbul'a gelecek, son 30 yılın en soğuk Mart günlerinin yaşandığı kentte bu sefer sağanak etkili olacak.

Meteoroloji saat verdi, kuvvetli geliyor! Bir uyarı da Çarşamba günü için İstanbul'da Perşembe günü başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde nasıl hareket edecek? İstanbulluları nasıl bir hava bekliyor? Uyarıların peş peşe geldiği ve tedbirlerin alındığı İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek? MGM Hava Tahmini Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yoğun kar yağışlarının ne zaman sona ereceğini açıkladı ve Çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın geleceğini belirtti.