Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesi Zafer devriye gezen bekçi mezarlı içerisinde bir hareketlilik fark etti. Çarşı bekçilerini görünce kaçmaya başlayan şahıslardan M.G. olay yerinde, M.Ş., isimli bir şahıs ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı. Ardından bölgede inceleme yapan mahalle ve çarşı bekçileri mezarlıkta iki mezarın ortasındaki ağacın altının define amacı ile kazma ve küreklerle kazıldığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARDAN BİRİ PROFESÖR ÇIKTI

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürürken, şüpheliler, ifadelerinde yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Bunun üzerine olaya karıştıkları tespit edilen H.B. ile M.A.D., isimli şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü’nde Jeodezi BD olarak görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı. Üniversite kaynaklarından alınan bilgide ise, olayla ilgili emniyet ya da savcılıktan resmi bilgi geldiği andan itibaren Güllü hakkında idari soruşturma açılacağı bildirildi.

Uşak - Afyonkarahisar yolu kapandı Uşak’ta akşam saatlerinde başlayan ve etkisi arttıran kar yağışı sebebi ile trafik aksadı. Uşak-Afyonkarahisar yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.