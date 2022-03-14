Türkiye Gazetesi

İstanbul'da perşembeden bu yana etkili olan kar, bugün itibariyle etkisini kaybetti. Ancak yağış, bazı ilçelerde tekrar başladı. Lapa lapa yağan kar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere göre hava sıcaklıkları, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

BUGÜNE DİKKAT!

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Türkiye'nin yeni bir soğuk hava dalgası etkisi altına girebileceğini söyledi. Şen, şu tahminlerde bulundu: Bugün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kar yağışı var. İstanbul'da sıcaklık 4 derece. Çarşamba akşamı yağmur yağabilir. Sıcaklıklar perşembe 8 dereceye yükselebilri ancak cuma tekrar düşebilir. Perşembe akşamı Marmara’ya yağmur, Anadolu’da da kar bekleniyor. Cuma cumartesi İstanbul dahil Marmara'da karla karışık yağmur ve kar ihtimali var.



Meteoroloji İstanbul için bir kez daha tarih verdi: Yeni dalga kapıda (14 Mart 2022 hava durumu) Perşembe gününden bu yana İstanbul'da süren ve yoğunluğunu Cumartesi akşamı artıran kar yağışı, bugünden itibaren etkisini kaybediyor. Meteoroloji yeni bir soğuk hava dalgası için uyarıda bulunurken, uzmanlar yağışların Çarşamba sağanak, Cuma ve Cumartesi ise kar şeklinde hissedilebileceğini belirtti.



Meteoroloji gün ve saat verdi: Aybar sona eriyor, yeni yağış geliyor İstanbul'da Perşembe gününden bu yana aralıklarla süren kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Meteoroloji tarafından bugün için turuncu kodla uyarılan İstanbul'da yağışların gün içerisinde devam etmesi, yarın ise etkisini azaltması bekleniyor. Trafiği durma noktasına getiren, yer yer 40 santime kadar kar oluşmasına neden olan ve birçok havayolu seferini iptal eden 'vorteks' etkisi sonrası Çarşamba günü ise yeni bir yağış dalgası İstanbul'a gelecek, son 30 yılın en soğuk Mart günlerinin yaşandığı kentte bu sefer sağanak etkili olacak.