Türkiye Gazetesi

İstanbul Arnavutköy'de bir polis memuru yazlıkta ölü bulundu. Olay, bugün öğle saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nde yaşandı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenilen 30 yaşındaki Mirsad Arıcı'nın cesedi arkadaşının yazlığında bulundu.

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Ailevi porblemler yaşadığı iddia edilen polis memuru, sabah saatlerinde çocuğu ile birlikte vakit geçirip o anlara ait bir kareyi de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gnç polis bu paylaşımının üstünden bir kaç saat geçtikten sonra arkadaşına ait yazlıkta ölü olarak bulundu.

Olay yerine genç polis memurunun meslektaşları ve sevenleri akın etti. Amirleri ve meslektaşları tarafından sevilen ve sosyal bir yaşamı olduğu öğrenilen Arıcı’nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Savcı olayın yaşandığı yer ve çevresinde incelemelerde bulundu.