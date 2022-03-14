Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Çerkezköy'e bağlı Fevzipaşa Mahallesi, Yılmaz Sokak'ta oturan Meryem Doğan, 18 Mart 2020 tarihinde 3 yaşındaki Şükran Nur İpek'i ölü olarak hastaneye getirdi. Bu durum sonrası anne ile üvey baba M.A.D.gözaltına alındı. Anne Doğan, yaramazlık yaptığı için kızı Şükran Nur'un karnına şiddetli şekilde birkaç defa yumruk attığını, bundan dolayı pişman olduğunu söyledi. Doğan cezaevine gönderilirken M.A.D. serbest bırakıldı.

Tutuklu sanık, bugün hâkim karşısına çıktı. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Meryem Doğan ve eski eşi Y. İpek yani kızın öz babası katıldı.

Kızını öldürmediğini iddia eden Doğan "Şükran Nur, olaydan bir hafta önce merdivenden yuvarlanmıştı, her yeri morarmıştı. O zaman hastaneye götürmüştüm. Öldüğü gün de çocuğumu gözetim altına almıştım, hiç uyumadım, başında bekledim, böyle olacağını bilmiyordum" şeklinde savunma yaptı. Sanık, kızına M.A.D'nin bir şey yapmadığını da ifade etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanığa 14 yıl hapis cezası verdi. Takdiri indirimi gidilerek ceza 11 yıl 8 aya indirildi.