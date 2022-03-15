Türkiye Gazetesi

Ordu'daki ev yangınında 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Yukarı Yaylacık Mahallesi'nde yaşandı. 80 yaşındaki Rıza Dağkir'in evinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı. Sonrasında evdeki mutfak tüpünün de patlaması ile yangın daha da büyüdü. Yangını gören mahalleli durumu anında yetkilere haber verdi. İhbar üzerine olay çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



Kastamonu'da bir köy yangında yok oldu Kastamonu'nun Başören köyü alevlere teslim oldu. Köyde neredeyse yanmadık ev kalmadı.



4 yabancı işçi hayatını kaybetti: Güngören’deki yangında kahreden detay İstanbul Valiliği, Güngören’deki yangında yabancı uyruklu 4 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.