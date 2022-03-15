Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı yaşam koşullarını bir hayli olumsuz etkiledi. Nitekim kar yağışından en çok nasibini alan bölge yüksek konumda olması nedeniyle Doğu Anadolu oldu. Muş, Bitlis, Van gibi illerde Aralık ayının başlarında kar kalınlığı 5 metreye yaklaşmış ve hayat adeta durma noktasına gelmişti.

Bahar mevsimine girilmesiyle karların erimesi beklenirken Bitlis'te yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öyle ki kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı. Dev kar kütleleri nedeniyle yollar, evler ve araçlar adeta kara gömüldü.

KARDAN TÜNELLER

Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk karın 9 Aralık 2021'de yağdığı Bitlis’te Mart ayı ile birlikte bu kış yağan kar miktarının 8 metre 37 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi. Aldığı yoğun kar yağışı nedeniyle karın başkenti olarak anılan Bitlis'te kar yağışı aralıksız sürüyor. Birçok araç kar altında kalırken, tek katlı evler kara gömüldü. Evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar çareyi kardan tüneller yapmakta buldu.

Bitlis’te kar kalınlığı son kar yağışının ardından 8 metre 37 santimetre olarak ölçüldü.

'BİTLİS'TE KAR AFETİ YAŞANIYOR'

Bitlis’te bugünlerde bir kar afetinin yaşandığını söyleyen Hakan Okay, "Şu anda bulunduğumuz yer Bitlis'in Rahva bölgesindeyiz. Burada deyim yerindeyse göz gözü görmüyor. Yoğun bir tipi ve fırtına var. Kar kalınlığı da insan boyunu aşmış. Gerçekten karın başkenti Bitlis'te bir kar afeti daha yaşanıyor" dedi.

'BAHAR BİRAZ GEÇ GELECEK'

Yağan karın hayvanlar ve bitkiler için su deposu olduğunu belirten Mehmet Ali Akarsu ise "Mart ayının ortasında olmamıza rağmen memleketimizde kar yağışı hâlâ devam ediyor. Bu sene meteoroloji verilerine göre 8 metre kar yağmış durumda. Bu gidişle bahar biraz geç gelecek görünüyor. Bu yıl geçen seneye göre daha çok kar yağdı. Ama yağan kar hem doğa için hem hayvanlar için iyi bir su deposu oldu. Bitkilerin yetişmesi için de iyi bir fırsat" şeklinde konuştu.

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, evler kara gömüldü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle tek evlerin çoğu kara gömüldü.

Ocak görünümlü Mart ayı... Kar kalınlığı 10 metreyi geçti, karayoluna çığ düştü Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Muş’ta kar kalınlığı 3 metreyi aştı Muş’ta kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı Üçevler grup köy yolunda genişletme çalışmaları başlatıldı.